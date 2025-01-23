Президент РОАД спрогнозировал закрытие десятков китайских автосалонов
В России ожидается закрытие десятков китайских автодилерских центров, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин журналистам при подведении итогов работы за 2024 год.
«Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, <…> закроются», — сказал Подщеколдин, говоря о перспективах на 2025 год (цитата по «РИА Новости»).
Президент РОАД также отметил, что, по их подсчетам, в России на 1 декабря 2024 года работали 2754 дилерских центра с автомобилями китайских марок, из которых 600 были открыты за ушедший год. Продажи авто из КНР выросли на 70%, поднявшись с 565 тыс. машин в 2023 году до 962 тыс. в 2024-м. Общая же доля китайского автопрома на российском рынке составляет 53%, отметил глава РОАД.
Из-за высокой конкуренции и перенасыщения рынка в 2024 году закрылось в 2,4 раза больше шоурумов китайских автомобильных марок, чем годом ранее. Такую статистику представила газета «Коммерсант», опираясь на данные «Газпромавтолизинга» и «АвтоБизнесРевю». За один год закрылись 449 салонов: зачастую дилеры разрывали контракты, не получив нужной прибыли, иногда закрытие инициировал дистрибьютор из-за невыполнения планов по продажам и задержки с возвратом инвестиций в салоны.
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