Появились кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли мужчина и подросток

Кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли мужчина и подросток

Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области

Появились кадры с места ДТП в Московской области, где во время столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai погибли два человека, а еще восемь получили травмы.

На кадрах видно автомобиль BMW, который развернуло от удара — у него смята вся передняя часть. Микроавтобус после аварии улетел в кювет.

Авария произошла 9 июля около часа ночи на 18-м километре автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai скончались на месте. Водитель и семеро пассажиров микроавтобуса, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, были доставлены в больницу.