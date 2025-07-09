Кадры с места ДТП в Подмосковье, где погибли мужчина и подросток
Появились кадры с места ДТП в Московской области, где во время столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Hyundai погибли два человека, а еще восемь получили травмы.
На кадрах видно автомобиль BMW, который развернуло от удара — у него смята вся передняя часть. Микроавтобус после аварии улетел в кювет.
Авария произошла 9 июля около часа ночи на 18-м километре автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.
В результате ДТП водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai скончались на месте. Водитель и семеро пассажиров микроавтобуса, среди которых шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет, были доставлены в больницу.
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