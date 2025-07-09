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В Мексике 10 человек получили по 141 году тюрьмы за убийства и похищения

В Мексике суд приговорил 10 человек к 141 году тюремного заключения каждого. Их сочли причастными к событиям на ранчо в штате Халиско на западе Мексики, подконтрольном картелю «Новое поколение Халиско». Речь идет о вербовке новых членов, убийстве и похищении людей, пишет Associated Press.

Ранчо Изагирре обнаружили в начале 2025 года. Преступления картеля здесь происходили с 2021 года.

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В сентябре 2024 года во время рейда арестовали 10 человек, 7 июля они были признаны виновными в исчезновении и убийстве трех человек, а 8 июля каждый был приговорен к 141 году и трем месяцам тюремного заключения.

Они также должны выплатить 1,3 млн песо (около $65 тыс. — РБК) в качестве возмещения ущерба семьям жертв, сообщила местная прокуратура.

Еще пять подозреваемых, задержанных по делу, все еще ожидают суда. В их числе — трое сотрудников муниципальной полиции, агент картеля, который предположительно вербовал новых членов, и Хосе Мургия Сантьяго, мэр Теучитлана — муниципалитета, где находится ранчо.

Генеральный прокурор Мексики Алехандро Герц Манеро сообщил, что с 2021 года Комиссия по правам человека штата Халиско предупреждала власти Теучитлана о том, что ранчо управляется картелем, но «предупреждение игнорировалось в течение многих лет», пишет агентство. Федеральная прокуратура взяла дело под свой контроль.

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Полина Минаева
убийство похищение Мексика криминал
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