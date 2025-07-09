В Петербурге студентка собрала ₽5 млн на выпускной и исчезла

В Санкт-Петербурге перед выпускным Педиатрического университета студентка, собравшая деньги, пропала вместе с 5 млн руб., рассказали студенты вуза и их родители, пишет «Фонтанка».

Выпускной должен был пройти 12 июля в банкетном зале в Петергофе. Студенты готовились к празднику с начала учебного года.

Девушка сама пожелала заниматься сбором денег, и около 400 человек перевели ей на праздник по 18 тыс. руб. Всего студенты шестого курса собрали на праздник около 7 млн руб, большая часть из них была у их сокурсницы.

Однако за несколько дней до выпускного, 6 июля, девушка призналась, что потеряла полученные деньги — это около 5 млн руб. Студенты обратились в полицию и уведомили деканат о случившемся.

«Сейчас мы с другими выпускниками активно ищем площадку для проведения выпускного, ведь мы ждали его 6 лет. Много кто не готов отдавать еще деньги, у многих потеряно доверие, состоится ли выпускной — пока неизвестно, так как за три дня очень сложно что-то найти и организовать», — сказала одна из выпускниц.