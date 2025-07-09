В Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ
Российские военные сбили два украинских беспилотника в Смоленской области, сообщил губернатор региона.
По его словам, предварительно, жертв и разрушений нет. На место падения обломков направлены оперативные службы.
Глава Смоленской области напомнил жителям региона о мерах осторожности при обнаружении дрона — необходимо спрятаться в укрытии, ограничить использование мобильной связи и не снимать на фото и видео работу средств ПВО.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Так, вечером 6 июля Анохин сообщил, что над Смоленской областью уничтожили три беспилотника.
Тогда же Минобороны сообщило, что в период с 14.20 мск до 19.30 мск ПВО сбила 48 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе шестьнад Смоленской областью.
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