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Военная операция на Украине ,  
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Над Смоленской областью уничтожили три беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Три беспилотника Вооруженных сил Украины сбили над территорией Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«На территории Смоленской области отражена атака еще трех дронов, работают оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор также добавил, что в регионе усилили меры безопасности. Есть ли последствия после атаки, глава не уточнил.

Над Смоленской областью за пять часов сбили два дрона
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После начала специальной военной операции на Украины российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ. Ранее утром 6 июня Ахонин также сообщил об уничтожении еще двух дронов над Смоленской областью.

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Теги
Полина Харчевникова
Смоленская область беспилотники Военная операция на Украине
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