Басария извинился, что назвал россиян в Абхазии угрозой нацбезопасности

Директор частного Фонда кино Абхазии Александр Басария принес извинения за то, что назвал российских туристов «угрозой национальной безопасности», видео публикует «Спутник Абхазия».

«Я сейчас понимаю, что угрозу для безопасности нашей страны представляют именно такие провокационные высказывания, которые я себе позволил», — заявил Басарабия.

Он отметил, что «Фонд кино», который он возглавляет, не имеет отношения к государственным структурам Абхазии. «Это частная организация», — добавил он.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Басария жаловался на то, что российские туристы приезжают по дешевым путевкам и живут «анклавами». По его мнению, российские туроператоры устраивают демпинг цен в сферах гостиничного бизнеса, экскурсий, транспортной логистики, от чего местный малый и средний бизнес начинает страдать. Это все представляет угрозу нацбезопасности, заявил Басария.

В Минтуризма республики подчеркнули, что россияне, посещающие Абхазию, не представляют и не могут представлять угрозу нацбезопасности.

«Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки. Приезжая к нам, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения», — подчеркнуло ведомство.