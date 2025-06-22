В Абхазии назвали слова о нищих туристах вырванными из контекста
Слова о нищих туристах в Абхазии были вырваны из контекста, заявил глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа, сообщает ведомство.
«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал он.
Речь идет о заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в республике, который прошел 20 июня. Трансляцию вел телеканал «Абаза». Тогда сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что республике не нужны бедные туристы.
«Тот турист, который приезжает за 300 руб., я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — сказала Лакербая.
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