Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой

Большая часть населения Канады и Мексики считают, что США являются главной угрозой их странам, следует из опроса, проведенного организацией Pew Research Center.

По данным исследования, с 2019 года доля канадцев, считающих США главной угрозой их стране, увеличилась почти втрое (с 20% до 59%), этот показатель вырос и среди граждан Мексики (с 56% до 68%).

Что касается других стран, то 40% граждан Индонезии, 35% граждан ЮАР, 29% граждан Бразилии и 24% граждан Аргентины назвали США главной угрозой их стране.

Главным союзником США называют чаще всего жители Израиля (95%), Южной Кореи (89%) и Японии (78%). Хотя менее половины жителей Аргентины, Австралии, Бразилии, Индии, Италии, Мексики и Польши называют США своим самым важным союзником, это по-прежнему самый распространенный ответ в каждой из этих стран.

Со своей стороны 18% американцев считают Великобританию своим главным союзником — это самый распространенный ответ, а 12% жителей США называют Канаду.

Опрос проводился с 8 января по 26 апреля, в нем приняли участие почти 32 тыс. респондентов из 25 стран.