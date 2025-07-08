 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой

Большая часть населения Канады и Мексики считают, что США являются главной угрозой их странам, следует из опроса, проведенного организацией Pew Research Center.

По данным исследования, с 2019 года доля канадцев, считающих США главной угрозой их стране, увеличилась почти втрое (с 20% до 59%), этот показатель вырос и среди граждан Мексики (с 56% до 68%).

Четверть американцев сочли США диктатурой
Политика
Фото:Jeon-Heon-Kyun / EPA / ТАСС

Что касается других стран, то 40% граждан Индонезии, 35% граждан ЮАР, 29% граждан Бразилии и 24% граждан Аргентины назвали США главной угрозой их стране.

Главным союзником США называют чаще всего жители Израиля (95%), Южной Кореи (89%) и Японии (78%). Хотя менее половины жителей Аргентины, Австралии, Бразилии, Индии, Италии, Мексики и Польши называют США своим самым важным союзником, это по-прежнему самый распространенный ответ в каждой из этих стран.

Со своей стороны 18% американцев считают Великобританию своим главным союзником — это самый распространенный ответ, а 12% жителей США называют Канаду.

Опрос проводился с 8 января по 26 апреля, в нем приняли участие почти 32 тыс. респондентов из 25 стран. 

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
международные отношения США Канада Мексика Исследование
Материалы по теме
Все меньше американцев считают Россию врагом
Политика
Более половины американцев сочли «хаотичной» и «пугающей» политику Трампа
Политика
Более половины американцев назвали Трампа «опасным диктатором»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 19:09
Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске Политика, 23:51
В Армении приняли законы о национализации компании Карапетяна Политика, 23:46
Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой Политика, 23:39
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 23:06
Град и шторм обрушились на Москву и Московскую область. Видео Общество, 22:55
Киев анонсировал масштабную замену послов в странах G7 и G20 Политика, 22:45
МИД предложил посольству Германии извиниться за неправильный флаг СССР Политика, 22:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
The Times рассказала, что на Украине смирились с затянувшимся конфликтом Политика, 22:24
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Суд в Москве оштрафовал компании — владельцев Twitch и Google Общество, 22:03
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Сырский рассказал, что главное в ходе мобилизации на Украине Политика, 21:21
MEE узнал, что Иран меняет нефть на китайские системы ПВО Политика, 21:14
Сын Карло Анчелотти возглавил бразильский «Ботафого» Спорт, 21:07