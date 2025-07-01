Четверть американцев сочли США диктатурой
Только половина (50%) американцев считают, что США — это демократическое государство. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Yougov.
Опрос проводился в период с 16 по 18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2 процентных пункта.
Каждый четвертый (28%) не согласен с этим утверждением. Почти каждый пятый (22%) не смог дать однозначного ответа.
Республиканцы немного чаще демократов говорят, что США — демократия (59% против 52%), показал опрос.
При этом с утверждением, что США являются диктатурой, согласились 24% респондентов. 57% опрошенных выразили несогласие с этим тезисом. Еще 19% не определились с ответом.
Среди тех, кто согласен, что США являются диктатурой, 35% отнесли себя к демократам, 7% — к сторонникам республиканцев.
38% американцев считают весьма или менее вероятным, что в течение следующих десяти лет США перестанут быть демократией. Примерно столько же респондентов считают, что произойдет полный крах закона и порядка (40%), что будет гражданская война (40%) или гражданская война между республиканцами и демократами.
Большинство американцев (56%) считают, что США в настоящее время переживают конституционный кризис.
45% респондентов считают, что «полный экономический крах» весьма или отчасти вероятен в ближайшие десять лет. Не особо вероятным такой сценарий считают 41% опрошенных.
Столько же американцев (45%) выразили мнение, что их страна перестанет быть мировой сверхдержавой в течение десятилетия. 40% опрошенных не согласились с этой позицией — они полагают, что США сохранят свое положение на мировой арене.
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