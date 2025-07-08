Фронтмена Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии

Фото: Александр Шиколай / ВК

Фронтмена дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (псевдоним Alex Terrible) оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Карточка дела размещена на сайте судов Москвы.

Административный протокол поступил в Нагатинский районный суд. Подробности дела не указаны. Шиколая признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 — публичные действия, направленные на дискредитацию армии России.

Александру Шиколаю 32 года — он родился 18 ноября 1992 года. Slaughter to Prevail — российская группа, играющая в жанре дэткор. Она была основана в 2014 году.

Среди известных песен группы — Demolisher и Baba Yaga. Помимо Шиколая в составе группы гитарист Джек Симмонс, бас-гитарист Михаил Петров и ударник Евгений Новожилов.