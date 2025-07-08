Фронтмена Slaughter to Prevail оштрафовали за дискредитацию армии
Фронтмена дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (псевдоним Alex Terrible) оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии. Карточка дела размещена на сайте судов Москвы.
Административный протокол поступил в Нагатинский районный суд. Подробности дела не указаны. Шиколая признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 — публичные действия, направленные на дискредитацию армии России.
Александру Шиколаю 32 года — он родился 18 ноября 1992 года. Slaughter to Prevail — российская группа, играющая в жанре дэткор. Она была основана в 2014 году.
Среди известных песен группы — Demolisher и Baba Yaga. Помимо Шиколая в составе группы гитарист Джек Симмонс, бас-гитарист Михаил Петров и ударник Евгений Новожилов.
Читайте РБК в Telegram.
Мишустин сменил главу Росаккредитации
Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку
Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов
«Голос» объявил о прекращении деятельности
Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов