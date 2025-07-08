В Татарстане молодым парам выдадут гранты по ₽100 тыс. на свадьбу

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Молодые пары в Татарстане могут получить гранты на свадебную церемонию в размере 100 тыс. руб., сообщает некоммерческая организация «Татарстан — территория возможностей».

«80 грантов по 100 000 рублей на свадьбу мечты — на торжественную церемонию, оформление, артистов, музыку, наряды и атмосферу настоящего праздника», — говорится в сообщении.

По данным Минмолодежи республики, гранты будут выдавать при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова.

Для подачи заявки нужно соблюсти несколько критериев. Молодые пары обязаны зарегистрировать брак в органах ЗАГС Татарстана после старта официального конкурса, жених и невеста должны быть моложе 35 лет и проживать на территории республики не менее трех лет.

Во вторник, 8 июля, в Национальном центре «Россия» состоялось открытие II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». В течение трех дней, с 8 по 10 июля, там зарегистрируют браки более 200 пар со всей страны.