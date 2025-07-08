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Политика ,  
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Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком

Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что пробовал в России козье молоко, которым его угощал российский коллега Владимир Путин. Об этом Лукашенко заявил во время посещения предприятия по выращиванию коз под Могилевом.

Перед дегустацией президент спросил, есть ли у козьего молока специфический запах. Получив положительный ответ, он сказал, что его быть не должно.

«Нет, не должен быть [запах]. Я видел козье молоко, меня Путин угощал в России. Если бы он не сказал, что козье, я бы думал, коровье», — заявил президент Белоруссии.

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Ранее, 14 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на ОАО «Беллакт» попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить Путину 27 июня на саммите ЕАЭС в Минске.

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