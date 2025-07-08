Лукашенко рассказал, как Путин угостил его козьим молоком

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что пробовал в России козье молоко, которым его угощал российский коллега Владимир Путин. Об этом Лукашенко заявил во время посещения предприятия по выращиванию коз под Могилевом.

Перед дегустацией президент спросил, есть ли у козьего молока специфический запах. Получив положительный ответ, он сказал, что его быть не должно.

«Нет, не должен быть [запах]. Я видел козье молоко, меня Путин угощал в России. Если бы он не сказал, что козье, я бы думал, коровье», — заявил президент Белоруссии.

Ранее, 14 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на ОАО «Беллакт» попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить Путину 27 июня на саммите ЕАЭС в Минске.