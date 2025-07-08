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Общество ,  
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Полиция Петербурга провела рейд на бывшем заводе «Красный треугольник»

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На территории бывшего завода «Красный треугольник» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга прошел рейд, у работников-иностранцев проверили документы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудников полиции интересовала легальность нахождения там работников из ближнего зарубежья, которые не только трудятся в многочисленных производственных цехах, но и проживают там же», — говорится в сообщении.

Всего в ходе рейда сотрудники проверили около 200 мигрантов, 15 человек задержали и доставили в отдел полиции. Их собираются выдворить из страны.

Кроме «Красного треугольника» проверка прошла сразу на нескольких промышленных объектах компактного нахождения иностранцев, в том числе на стройплощадке на Лермонтовском проспекте.

Территорию бывшего завода «Красный треугольник» в 2022 году включили в реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.

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Фото:Госавтоинспекция Москвы

Ранее, 4 июля, полиция Петербурга провела рейд на территории торгового комплекса «Апраксин двор». Силовики тогда проверили на соблюдение норм миграционного законодательства более 300 иностранцев, несколько десятков из них доставили в отделения полиции.

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Полина Харчевникова
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