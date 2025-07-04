ГАИ объявило о рейде против велосипедистов в Москве

Фото: Госавтоинспекция Москвы

С 5 по 6 июля в Москве пройдет рейд по контролю за движением велосипедистов и электровелосипедистов, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспеция Москвы».

Ведомство назвало целью проверки профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также контроль за соблюдением правил дорожного движения.

В рамках мероприятия «СИМ. Велосипедист» сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах, особенно для детей и подростков.

СИМ (средство индивидуальной мобильности) — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека за счет использования двигателя.

В феврале 2025 года ГАИ провела рейды на доставщиков на электровелосипедах. На штрафстоянках скопились сотни транспортных средств, нарушающих ПДД о максимальной возможной скорости или мощности мотора. Изымают преимущественно личные электровелосипеды, а не арендованные, которые, как правило, соответствуют всем требованиям.