В ЕС рекомендовали принять Болгарию в еврозону

Государства-члены еврозоны в четверг на заседании в Люксембурге рекомендовали Болгарию к вступлению в сообщество стран евро. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

«Еврогруппа подтвердила соответствие Болгарии всем необходимым критериям для перехода на евро — это ключевой шаг на пути страны к вступлению в еврозону в качестве 21-го члена в 2026 году», — заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью.

Рекомендация предполагает введение евро в Болгарии с 1 января следующего года.



Она должна быть принята Советом ЕС по экономике и финансам (Экофин) на заседании 20 июня 2025 года. Совет ЕС также должен одобрить письмо председателя Экофина в адрес Европейского совета. Европейский совет рассмотрит этот вопрос на своем заседании 26-27 июня.

Процесс завершится принятием Советом ЕС после консультаций с Европейским парламентом и Европейским центральным банком трех правовых актов, необходимых для введения евро в Болгарии, что ожидается в июле.

В конце мая несколько тысяч человек вышли на митинг в столице Болгарии Софии из-за планируемого властями перехода на евро. Участники акции выразили опасения, что переход на новую валюту приведет к росту цен и ограничит экономический суверенитет страны.



Сейчас валютой Болгарии является болгарский лев.