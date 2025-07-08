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Конфликт в Афганистане ,  
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МУС выдал ордера на арест лидеров «Талибана»

МУС выдал ордера на арест лидеров «Талибана» за преступления против человечности
Сюжет
Конфликт в Афганистане
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press
Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) в рамках расследования ситуации в Афганистане выдал ордера на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Решение суда опубликовано на сайте МУС.

Суд считает, что Ахундзаде и Хаккани отдали приказы, побуждали или подстрекали к совершению преступлений против человечности — в частности, преследованию по признаку пола. Жертвами этих преступлений стали девочки, женщины и лица, «не соответствующих политике «Талибана» в отношении пола, гендерной идентичности или выражения». МУС отметил, что целью политического преследования стали лица, которых сочли «союзниками девочек и женщин».

Согласно выводам суда, эти действия происходили на территории Афганистана с момента прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года. По мнению МУС, женщин и девочек преследовали системно — в том числе через декреты, ограничивающие их право на образование, частную и семейную жизнь, свободу передвижения, выражения мнения, совести и религии.

МУС также подчеркнул, что политика «Талибана» привела и к другим нарушениями прав человека: убийствами, незаконными заключениями, пытками, изнасилованиями и насильственными исчезновениями.

Также отмечено, что объектами преследования становились лица, считавшиеся политическими оппонентами, включая тех, кто лишь пассивно противостоял политике «Талибана».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест лидера Хайбатуллы Ахундзада и Абдула Хаккани еще в январе. Тогда же прокурор предупредил, что вскоре будет подан дополнительный запрос в отношении других высокопоставленных членов «Талибана».

Само движение считалось в России террористической организацией с момента, когда более 20 лет назад его деятельность запретили. 17 апреля 2025 года Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана» и постановил исключить движение из списка террористических организаций. «Талибан» стало первым фигурантом российского списка террористических организаций, исключенным из него.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел «Талибана» Амир Хан Муттаки назвал такое решение позитивным и заявил, что шаг Верховного суда «устранил последнее препятствие» на пути к более тесному сотрудничеству между двумя сторонами.

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Теги
Полина Дуганова
Талибан Афганистан МУС ордер на арест Международный уголовный суд
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