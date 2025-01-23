Прокурор МУС запросил ордер на арест лидера «Талибана»

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Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест лидера «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Хайбатуллы Ахундзада и главного судьи Афганистана Абдула Хаккани.

Прокурор Карим Хан подозревает их в совершении преступлений против человечности. Речь идет о преследовании женщин по признаку пола, что влечет «многочисленные серьезные нарушения основных прав, в том числе на физическую неприкосновенность и автономию, на свободное передвижение и свободу выражения мнения, на образование, на частную и семейную жизнь и на свободу собраний», говорится в сообщении.

Прокурор также указывает, что вскоре будет подан дополнительный запрос в отношении других высокопоставленных членов «Талибана».