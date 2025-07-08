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Рязанский священник призвал судить за празднование дня Ивана Купалы

Виталий Рыбаков
Виталий Рыбаков (Фото: pro.vitaly / VK)

Отмечающих праздник Ивана Купалы нужно привлекать к уголовной ответственности, заявил в беседе с «Абзацем» священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков.

Он считает, что этот праздник не имеет ничего общего с «корнями российской государственности».

«Было бы разумным запретить [его]. Стоит этот вопрос проработать законодательно. Необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его», — сказал Рыбаков.

Эту идею прокомментировал РБК заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал уголовную ответственность в данном случае чрезмерной.

«Но отказаться от поддержки языческих праздников на государственном и общественном уровне необходимо. Если только мы не хотим вернуться в языческие времена», — пояснил Кипшидзе.

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Иван Купала — древний славянский праздник летнего солнцестояния, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля. Традиционно его связывают с огненными обрядами, гаданиями на венках и поисками цветка папоротника. Изначально языческий, праздник сохранился в народной традиции, слившись с христианским днем Иоанна Крестителя.

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Полина Харчевникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
праздник язычество РПЦ запрет ответственность
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