Рязанский священник призвал судить за празднование дня Ивана Купалы
Отмечающих праздник Ивана Купалы нужно привлекать к уголовной ответственности, заявил в беседе с «Абзацем» священнослужитель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков.
Он считает, что этот праздник не имеет ничего общего с «корнями российской государственности».
«Было бы разумным запретить [его]. Стоит этот вопрос проработать законодательно. Необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует его», — сказал Рыбаков.
Эту идею прокомментировал РБК заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал уголовную ответственность в данном случае чрезмерной.
«Но отказаться от поддержки языческих праздников на государственном и общественном уровне необходимо. Если только мы не хотим вернуться в языческие времена», — пояснил Кипшидзе.
Иван Купала — древний славянский праздник летнего солнцестояния, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля. Традиционно его связывают с огненными обрядами, гаданиями на венках и поисками цветка папоротника. Изначально языческий, праздник сохранился в народной традиции, слившись с христианским днем Иоанна Крестителя.
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