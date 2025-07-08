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Общество ,  
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Как маршрутка в Подмосковье съехала в кювет. Фото

Появились кадры с маршруткой после ДТП в Подмосковье

Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

В районе села Старая Ситня, недалеко от города Ступино в Московской области, днем 8 июля маршрутка съехала в кювет. В итоге пострадали 15 пассажиров.

На кадрах с места видно, что машина перевернулась и почти упала на крышу.

По данным пресс-службы прокуратуры Московской области, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино
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Фото:Прокуратура Московской области

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маршрутки Подмосковье ДТП
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Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино
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