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ЛУКОЙЛ объяснил видео со взрывом резервуара для нефти в Усинске

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Реакция с кислородом пирофорных отложений стала причиной инцидента на площадке установки подготовки нефти «Уса» компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми в понедельник, 7 июля, сообщили в пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Пермь». Там отметили, что это предварительная версия.

«На находящемся в плановом ремонте пустом резервуаре произошел хлопок со смещением конструкции кровли», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате происшествия никто не пострадал. Компания уведомила власти о случившемся.

Пирофорные отложения — это черный осадок, образующийся на поверхности оборудования и трубопроводов в результате сероводородной коррозии, состоящий из сернистых соединений железа, органических смол и механических примесей. Эти отложения способны к самовозгоранию при контакте с воздухом, что представляет опасность возникновения пожаров и взрывов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видео взрыва в одном из резервуаров ЛУКОЙЛа. На кадрах из многотонной емкости вырывается огненный столб, который за секунду сносит крышку резервуара. Затем оттуда повалил черный густой дым.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль уточнил, что на видео запечатлен «опасный производственный объект» «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН «Уса»)» ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

«Произошел неконтролируемый взрыв выведенного под зачистку из эксплуатации буферного резервуара», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, на объекте осуществляется режим постоянного государственного надзора. Ростехнадзор создал комиссию для технического расследования причин этой аварии.

В июне 2025 года инспекторы выявили на площадке 20 нарушений. К административной ответственности тогда привлекли должностное лицо эксплуатирующей организации, отметил Виль.

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Ростехнадзор ЛУКОЙЛ взрыв нефть
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