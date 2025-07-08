 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки
Фото: Sven Simon / Frank Hoermann / Global Look Press
Фото: Sven Simon / Frank Hoermann / Global Look Press

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио города Бергамо погиб 35-летний мужчина, которого затянуло в двигатель самолета во время рулежки, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

По информации издания, в момент движения самолета Airbus A319 на взлетной полосе мужчину затянуло в турбину двигателя лайнера. По данным источников газеты, неясно, был ли погибший работником аэропорта, пассажиром или посторонним, проникшим на территорию аэропорта.

Вскоре после произошедшего инцидента аэропорт Бергамо приостановил прием и отправку воздушных судов.

В декабре 2024 года самолет авиакомпании Jeju Air рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее. Погибли по меньшей мере 28 человек.

Тогда птица залетела в турбину, через пару секунд из двигателя «выстрелило» пламя.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Самолеты столкновение Италия
Материалы по теме
После аварийной посадки самолета в Забайкалье госпитализировали 9 человек
Общество
Истребитель перехватил гражданский самолет над гольф-клубом Трампа
Политика
У самолета в США загорелся двигатель в полете из-за кролика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В Минтрансе заявили, что июльский коллапс прошли лучше, чем майский Экономика, 16:19
Экс-глава штаба Надеждина сообщил, что его лишили российского гражданства Политика, 16:16
В Дагестане нашли очередную майнинг-ферму в частном доме. Как их выявляют Крипто, 16:16
На Кубани гречанку осудили за коллажи с символам Победы Общество, 16:14
Лукашенко потребовал очистить Белоруссию к осени от валяющихся бревен Политика, 16:06
СКА выменял у «Динамо» американского защитника с гражданством России Спорт, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Примаков назвал аморальным определять релокантов в предатели Политика, 16:00
В суд поступило дело о теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 15:59
«Биннофарм Групп» разместила в третий раз за год облигации на ₽2 млрд Пресс-релиз, 15:58
Украденные на «Тур де Франс» велосипеды вернули команде Спорт, 15:54
В России начали собирать минивэн Sollers SP7 по полному циклу Авто, 15:53
Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино Общество, 15:52
Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек. Фоторепортаж Общество, 15:50 