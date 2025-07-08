В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки

Фото: Sven Simon / Frank Hoermann / Global Look Press

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио города Бергамо погиб 35-летний мужчина, которого затянуло в двигатель самолета во время рулежки, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

По информации издания, в момент движения самолета Airbus A319 на взлетной полосе мужчину затянуло в турбину двигателя лайнера. По данным источников газеты, неясно, был ли погибший работником аэропорта, пассажиром или посторонним, проникшим на территорию аэропорта.

Вскоре после произошедшего инцидента аэропорт Бергамо приостановил прием и отправку воздушных судов.

В декабре 2024 года самолет авиакомпании Jeju Air рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее. Погибли по меньшей мере 28 человек.

Тогда птица залетела в турбину, через пару секунд из двигателя «выстрелило» пламя.