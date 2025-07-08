Грушко назвал «молчание ягнят» самой жесткой санкцией ЕС против России

Александр Грушко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Отсутствие реакции Евросоюза на подрывы газопроводов системы «Северный поток» стало самой жесткой санкцией со стороны Брюсселя, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.

«Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это «молчание ягнят» в связи с взрывами «Северных потоков», — передает его слова «РИА Новости».

Грушко добавил, что Россия уже накопила «достаточный опыт, как противостоять» санкциям Запада, как в плане «обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций».

Так он прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, чтобы побудить Москву согласиться на прекращение огня.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В результате взрывов в сентябре 2022 года три из четырех ниток газопроводов были повреждены. Прокачка по «Северному потоку» была остановлена в тот момент для ремонтных работ, «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. Расследованием занимались Швеция, Дания и Германия, Россию к нему не допустили.