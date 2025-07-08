Грушко назвал «молчание ягнят» самой жесткой санкцией ЕС против России
Отсутствие реакции Евросоюза на подрывы газопроводов системы «Северный поток» стало самой жесткой санкцией со стороны Брюсселя, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.
«Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, — это «молчание ягнят» в связи с взрывами «Северных потоков», — передает его слова «РИА Новости».
Грушко добавил, что Россия уже накопила «достаточный опыт, как противостоять» санкциям Запада, как в плане «обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций».
Так он прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, чтобы побудить Москву согласиться на прекращение огня.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В результате взрывов в сентябре 2022 года три из четырех ниток газопроводов были повреждены. Прокачка по «Северному потоку» была остановлена в тот момент для ремонтных работ, «Северный поток-2» не был введен в эксплуатацию. Расследованием занимались Швеция, Дания и Германия, Россию к нему не допустили.
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