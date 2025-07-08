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Политика ,  
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Володин указал преемнику Старовойта на «кочующую» в Минтрансе проблему

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости электрификации железных дорог на участках, где все еще ходят тепловозы. Об этом он сказал на пленарном заседании.

Речь идет, в частности, об участке железной дороги между Мичуринском в Тамбовской области и Ртищево в Саратовской области. Как уточнил Володин, поезда тратят два часа на перецепку электровоза на тепловоз в Ртищево, а затем обратно в Мичуринске.

«Задача абсолютно линейная, простая, но, как мы видим, на протяжении десятилетий остается нерешенной. Это бы сэкономило два часа в пути», — сказал он.

Председатель Госдумы также добавил, что «меняются министры, но при этом проблема кочует от одного к другому». Он выразил надежду на то, что новый министр транспорта Андрей Никитин «услышит те проблемы, которые люди через депутатов транслируют, и они решатся».

«Чем быстрее будут грузы доставлять, чем быстрее будут пассажиры добираться, понятно, что экономика от этого выигрывает. Вот у нас очень много таких небольших проблем, но если их начать решать, расшивать эти вопросы, эффект будет очевиден», — заключил Володин.

Дума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта
Политика
Андрей Никитин

Ранее Госдума утвердила Никитина на пост нового главы Минтранса России. Он занял должность замминистра транспорта в феврале 2025 года, до этого он возглавлял Новгородскую область.

Накануне с этой должности был уволен Роман Старовойт. Днем 7 июля его нашли мертвым, по версии правоохранительных органов, он совершил самоубийство.

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Полина Харчевникова
Вячеслав Володин Минтранс электрификация
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
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