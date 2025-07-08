На выделенные для парка «Патриот» деньги построили дачу, баню и гараж

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги, выделенные для работ в парке «Патриот», на строительство домов на дачном участке его сына, сообщает Главная военная прокуратура.

«На принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы «под ключ» (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой и пр.) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня)», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, на участке построили двухэтажный гараж. Сумма потраченных средств составила около 26 млн руб. При этом по документам Попов оформил строительство как проведение работ на территории парка.

Ранее экс-замминистру обороны помимо мошенничества предъявили новое обвинение: служебный подлог, превышение полномочий и незаконный оборот оружия. Попов находится под арестом с конца августа 2024 года.

По версии следствия, в 2022–2024 годах генерал, а также экс-замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот» похитили более 25 млн руб.

Ахмедов и Шестеров признали вину в мошенничестве и служебном подлоге в ходе расследования. Они дали показания против Попова. Сам генерал отвергал все обвинения.