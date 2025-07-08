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Аресты генералов ,  
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На выделенные для парка «Патриот» деньги построили дачу, баню и гараж

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги, выделенные для работ в парке «Патриот», на строительство домов на дачном участке его сына, сообщает Главная военная прокуратура.

«На принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка «Патриот», были возведены и оборудованы «под ключ» (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой и пр.) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня)», — говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, на участке построили двухэтажный гараж. Сумма потраченных средств составила около 26 млн руб. При этом по документам Попов оформил строительство как проведение работ на территории парка.

Бывшему замглавы Минобороны Попову предъявили новые обвинения
Политика
Павел Попов

Ранее экс-замминистру обороны помимо мошенничества предъявили новое обвинение: служебный подлог, превышение полномочий и незаконный оборот оружия. Попов находится под арестом с конца августа 2024 года.

По версии следствия, в 2022–2024 годах генерал, а также экс-замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке «Патриот» похитили более 25 млн руб.

Ахмедов и Шестеров признали вину в мошенничестве и служебном подлоге в ходе расследования. Они дали показания против Попова. Сам генерал отвергал все обвинения.

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Полина Харчевникова
Главная военная прокуратура «Патриот» средства
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