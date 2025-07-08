Силовики рассказали, почему в Москве загорелись 8 автомобилей
Восемь автомобилей на парковке в Москве на Бескудниковском бульваре загорелись после того, как владелец одной из машин начал ремонтировать ее.
«Со слов очевидцев, пожилой владелец самостоятельно занимался ремонтом своего автомобиля, после чего возникло возгорание, которое перекинулось на другие авто», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Во время пожара горели восемь машин на площади 40 кв. м.
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