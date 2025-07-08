Взрывное устройство в лаундж-бар в Рязани принес кальянщик
Устройство, которое взорвалось, пронес в лаундж-бар в Рязани сотрудник кальянной, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
«Скорее всего, принесший техническое устройство в игровой клуб молодой человек работал там кальянщиком», — рассказал собеседник.
Вечером 7 июля в одном из заведений Рязани произошел взрыв — по предварительным данным, молодой человек принес в лаундж-бар гранату, которую считал муляжом.
При взрыве один человек погиб, четверо пострадали. Торговый центр, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Там до сих пор работают силовики.
Позднее СК сообщил, что 19-летний подозреваемый «принес по месту своей работы, в один из игровых клубов города Рязани, незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться». Там он стал показывать это устройство знакомым, которые попросили подержать его. В результате устройство взорвалось, сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности.
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