Взрывное устройство в лаундж-бар в Рязани принес кальянщик

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Устройство, которое взорвалось, пронес в лаундж-бар в Рязани сотрудник кальянной, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

«Скорее всего, принесший техническое устройство в игровой клуб молодой человек работал там кальянщиком», — рассказал собеседник.

Вечером 7 июля в одном из заведений Рязани произошел взрыв — по предварительным данным, молодой человек принес в лаундж-бар гранату, которую считал муляжом.

При взрыве один человек погиб, четверо пострадали. Торговый центр, в котором произошел взрыв, эвакуировали. Там до сих пор работают силовики.

Позднее СК сообщил, что 19-летний подозреваемый «принес по месту своей работы, в один из игровых клубов города Рязани, незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться». Там он стал показывать это устройство знакомым, которые попросили подержать его. В результате устройство взорвалось, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности.