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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнал о совещании в Белом доме по оружию для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Совет по нацбезопасности США обсудит 8 июля новые поставки оружия Киеву, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

В начале июля США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. The Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения.

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Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Накануне, 7 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что США отправят Украине больше оружия, так как Киев «должен быть в состоянии защитить себя». Пентагон позже заявил, что отправит Украине дополнительное оружие.

Кроме того, 4 июля Трамп созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявив, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия в Киев, и тем самым продемонстрировал открытость США к продолжению военной помощи Украине.

Такой разговор случился на следующий день после того, как Трамп публично признал, что он «очень разочарован» и «не добился никакого прогресса» в мирном соглашении с Украиной в отдельном телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Москва осуждает поставки оружия Киеву.

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Софья Полковникова
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