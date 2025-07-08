Появились кадры с наводнением в Техасе, при котором погибли более 100 человек

Как выглядит наводнение в Техасе, где погибли 100 человек

Video

В результате масштабных наводнений, охвативших шесть округов Техаса, погибли не менее 104 человек, сообщает NBC News. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр — здесь погибли 56 взрослых и 28 детей. Среди погибших — 27 воспитанниц и вожатых летнего христианского лагеря для девочек Camp Mystic.

К вечеру 7 июля в пострадавшем регионе сохраняется высокая вероятность новых внезапных паводков, пишет The New York Times. Метеорологи предупреждают, что даже кратковременные дожди могут привести к новым затоплениям в этой уязвимой зоне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить наиболее пострадавшие районы Техаса. Наводнение в округе Керр произошло из-за сильных ливней.