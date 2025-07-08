Как выглядит наводнение в Техасе, где погибли 100 человек
В результате масштабных наводнений, охвативших шесть округов Техаса, погибли не менее 104 человек, сообщает NBC News. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр — здесь погибли 56 взрослых и 28 детей. Среди погибших — 27 воспитанниц и вожатых летнего христианского лагеря для девочек Camp Mystic.
К вечеру 7 июля в пострадавшем регионе сохраняется высокая вероятность новых внезапных паводков, пишет The New York Times. Метеорологи предупреждают, что даже кратковременные дожди могут привести к новым затоплениям в этой уязвимой зоне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить наиболее пострадавшие районы Техаса. Наводнение в округе Керр произошло из-за сильных ливней.
Читайте РБК в Telegram.
Мишустин сменил главу Росаккредитации
Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку
Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов
«Голос» объявил о прекращении деятельности
Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов