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Общество ,  
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Как выглядит наводнение в Техасе, где погибли 100 человек

Появились кадры с наводнением в Техасе, при котором погибли более 100 человек

Как выглядит наводнение в Техасе, где погибли 100 человек
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В результате масштабных наводнений, охвативших шесть округов Техаса, погибли не менее 104 человек, сообщает NBC News. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр — здесь погибли 56 взрослых и 28 детей. Среди погибших — 27 воспитанниц и вожатых летнего христианского лагеря для девочек Camp Mystic.

К вечеру 7 июля в пострадавшем регионе сохраняется высокая вероятность новых внезапных паводков, пишет The New York Times. Метеорологи предупреждают, что даже кратковременные дожди могут привести к новым затоплениям в этой уязвимой зоне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении посетить наиболее пострадавшие районы Техаса. Наводнение в округе Керр произошло из-за сильных ливней.

Число жертв наводнений в Техасе превысило 100
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Фото:Sergio Flores / Reuters

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