Число жертв наводнений в Техасе превысило 100

По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах Техаса в результате наводнений, сообщает NBC News.

По данным властей, большинство жертв — 84 человека — пришлось на округ Керр, там погибли 56 взрослых и 28 детей. Среди погибших — 27 воспитанниц и вожатых летнего христианского лагеря для девочек Camp Mystic.

Как пишет The New York Times, к вечеру 7 июля в регионе, где произошло наводнение, сохраняется угроза внезапных паводков. Синоптики предупредили, что «любые ливни в этой крайне уязвимой зоне мгновенно вызовут затопления».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует отправиться на место наводнения. Он намерен посетить районы штата, которые наиболее пострадали от стихии.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Изначально сообщалось о 24 погибших и 23 пропавших без вести из детского лагеря.