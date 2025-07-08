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Общество ,  
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Число жертв наводнений в Техасе превысило 100

NBC: жертвами наводнений в Техасе стали 104 человека

По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах Техаса в результате наводнений, сообщает NBC News.

По данным властей, большинство жертв — 84 человека — пришлось на округ Керр, там погибли 56 взрослых и 28 детей. Среди погибших — 27 воспитанниц и вожатых летнего христианского лагеря для девочек Camp Mystic.

Как пишет The New York Times, к вечеру 7 июля в регионе, где произошло наводнение, сохраняется угроза внезапных паводков. Синоптики предупредили, что «любые ливни в этой крайне уязвимой зоне мгновенно вызовут затопления».

CNN рассказал, что число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 80
Общество
Фото:Sergio Flores / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует отправиться на место наводнения. Он намерен посетить районы штата, которые наиболее пострадали от стихии.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Изначально сообщалось о 24 погибших и 23 пропавших без вести из детского лагеря.

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Евгений Вахляев
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