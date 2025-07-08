С бывшего замглавы Генштаба и сообщников взыскали более 1,4 млрд руб.
235-й гарнизонный военный суд взыскал с бывшего главы Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова и его сообщников более 1,4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора.
В документе говорится, что суд удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры и поручил:
- «взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Яковлева, Савицкого, Семилетова 408 млн рублей солидарно»;
- «взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Давыдова, Савицкого солидарно 1 млрд 16 млн рублей».
Суд обратил в доход государства квартиру Арсланова на улице Берзарина в Москве, земельный участок под Красногорском в Подмосковье, а еще арестовал на счетах экс-главы Генштаба около 12 млн руб.
РБК направил запрос в пресс-службу 235-го Гарнизонного военного суда.
Ранее суд приговорил Арсланова к 17 годам в колонии строгого режима по делу о взятке и мошенничестве. Суд также лишил Арсланова звания генерал-полковника и государственных наград.
По версии суда, Арсланов, будучи начальником главного управления связи Вооруженных сил, украл 6,7 млрд руб. при поставках портативных радиостанций, утвердив их завышенную стоимость.
Экс-замглавы Генштаба назвал обвинения «надуманными», заявив, что рыночной стоимости на радиостанции не существует, так как они поставляются только для нужд военных.
По делу также проходят:
- бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов;
- военный пенсионер Игорь Яковлев;
- бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин и др.
Кутахова и Яковлева суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Им назначено наказание на срок семь и шесть лет лишения свободы соответственно.
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