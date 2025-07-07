Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Бывший замглавы Генштаба Халил Арсланов получил 17 лет колонии. Его признали виновным в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, а также обязали выплатить штраф в 24 млн руб.

Халил Арсланов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

235-й Гарнизонный военный суд признал виновным бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова по делу о мошенничестве и взятке и приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима, сообщает ТАСС и «РИА Новости».

Дело в отношении Арсланова было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гособвинение запрашивало для экс-замглавы Генштаба 19 лет лишения свободы. Помимо лишения свободы суд также назначил Арсланову штраф в размере более чем 24 млн руб. Кроме этого, экс-замглаву Генштаба лишили звания генерал-полковник, ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Жукова.

Суд установил, что Арсланов, будучи начальником Главного управления связи Вооруженных Сил России, похитил 6,7 млрд руб. при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью, передает «РИА Новости». Арсланов назвал обвинения «надуманными». Он заявил, что радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, «просто не существует».

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженных сил России полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно, сообщает ТАСС. Оба были под подпиской о невыезде, их взяли под стражу в зале суда.

Среди фигурантов дела, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, — бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин. В отношении него дело выделено в отдельное производство. Оглоблин уже осужден на 4,5 года колонии, сейчас он находится под стражей по другому уголовному делу.

Следствие считает, что обвиняемые вместе с неустановленными лицами заключали госконтракты с компанией «Воентелеком» на поставку спутникового оборудования и центров мониторинга по завышенной стоимости, похитив при этом 1,6 млрд руб. Арсланова также обвиняли в вымогательстве 12 млн руб. у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева.

Обвинения в мошенничестве Арсланову предъявили в октябре 2019 года. В феврале 2020-го он был арестован, с тех пор срок содержания под стражей несколько раз продлевался.