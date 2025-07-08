 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Владивостоке закрыли супермаркет после отравления сотрудников

Во Владивостоке временно закрыли супермаркет «Реми» после отравления сотрудников

Ленинский районный суд Владивостока приостановил работу одного из супермаркетов сети «Реми», расположенного на юге города, после того как там отравились сотрудники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.

Инстанция приняла такое решение после получения иска от региональной прокуратуры к ООО «Ладыгинское», ООО «Дальневосточный центр телекоммуникаций». Надзорное ведомство объяснило, что эксперты выявили в супермаркете 12 нарушений требований пожарной безопасности и десять — законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В сообщении говорится, что суд запретил владельцу магазина — ООО «Ладыгинское» — использовать торговую точку на ул. Борисенко, пока компания не исправит нарушения.

Во Владивостоке завели дело после отравления сотрудников супермаркета
Общество
Фото:СУ СКР по Приморскому краю

Прокуратура Приморского края подала заявление в суд 3 июля. Тогда в ведомстве отметили, что в магазине нашли «неисправность систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации», а еще документы, подтверждающие «правильную эксплуатацию эвакуационных путей и выходов». Кроме того, в объяснении говорилось о многочисленных нарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Отравление в супермаркете «Реми» произошло в конце июня, тогда пострадали не менее восьми сотрудников, к ним приезжали три бригады скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте РБК в Telegram.

Уволенный министр транспорта Старовойт покончил с собой

Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта

Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество

Кадры с места гибели Романа Старовойта

В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео

Последствия наводнения в Техасе. Видео

МИД Финляндии вынес предупреждение своему послу за домогательства

Президент Ирана заявил, что Израиль предпринимал попытки совершить покушение на него

РЖД назначили дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Владивосток отравление закрытие магазинов
Материалы по теме
Во Владивостоке завели дело после отравления сотрудников супермаркета
Общество
Почти 40 человек отравились в Москве на туристическом судне
Общество
В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку Политика, 08:31
Yota и «СберМобайл» резко снизили число отказов в переносе номеров Технологии и медиа, 08:30
Примаков — РБК: Снаряды и учебники взаимозависимы и влияют друг на друга Политика, 08:30
₽7 трлн на кону: где криптоинвестору безопаснее — в России или БелоруссииПодписка на РБК, 08:28
Силовики пришли в штаб-квартиру «Электросетей Армении» Карапетяна Политика, 08:16
Местные кофейни вытеснили Starbucks из Китая. Сможет ли она вернутьсяПодписка на РБК, 08:09
Во Владивостоке закрыли супермаркет после отравления сотрудников Общество, 08:08
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Wildberries протестирует доставку готовой еды из ресторанов Технологии и медиа, 08:01
Что будет с ОФЗ со снижением ставкиПодписка на РБК, 08:00
В России за полгода сократилось производство только одной категории вин Вино, 08:00
Politico назвало ключ к возобновлению поставок оружия США Украине Политика, 07:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
МТС займется разработкой мобильных игр Технологии и медиа, 07:30