Во Владивостоке закрыли супермаркет после отравления сотрудников

Ленинский районный суд Владивостока приостановил работу одного из супермаркетов сети «Реми», расположенного на юге города, после того как там отравились сотрудники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.

Инстанция приняла такое решение после получения иска от региональной прокуратуры к ООО «Ладыгинское», ООО «Дальневосточный центр телекоммуникаций». Надзорное ведомство объяснило, что эксперты выявили в супермаркете 12 нарушений требований пожарной безопасности и десять — законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В сообщении говорится, что суд запретил владельцу магазина — ООО «Ладыгинское» — использовать торговую точку на ул. Борисенко, пока компания не исправит нарушения.

Прокуратура Приморского края подала заявление в суд 3 июля. Тогда в ведомстве отметили, что в магазине нашли «неисправность систем оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализации», а еще документы, подтверждающие «правильную эксплуатацию эвакуационных путей и выходов». Кроме того, в объяснении говорилось о многочисленных нарушениях в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Отравление в супермаркете «Реми» произошло в конце июня, тогда пострадали не менее восьми сотрудников, к ним приезжали три бригады скорой помощи. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.