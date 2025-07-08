«РИА Новости» узнали о задержании 9 мая обвиняемого в подготовке теракта

В Москве 9 мая задержали человека, обвиняемого в подготовке теракта, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, в тот же день задержанному предъявили обвинение по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч.2 ст. 205 УК (подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд уже арестовал этого человека на два месяца. Защита попыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд отклонил жалобу.

В документах уточняется, что обвиняемый сотрудничал с одной из иностранных спецслужб. Там сказано, что от ее представителя он научился навыкам конспирации и противодействию правоохранительным органам.

Также, согласно материалам дела, обвиняемый имеет связи с зарубежными криминальными структурами. Постоянного источника дохода у него не было.

При задержании очевидец указал на него, как на лицо, «совершившее преступление». Как сказано в материалах дела, слова очевидца подтверждаются и другой информацией.

Сотрудники ФСБ в мае задержали в Калининграде 25-летнего россиянина, который готовил теракт на пути парадной военной колонны во время парада на 9 Мая. В спецслужбе отметили, что мужчина получил задание от украинского куратора. Задержанный добровольно вступил в запрещенную в России террористическую организацию и получил через Telegram задание подорвать взрывное устройство на маршруте следования парадной колонны.



Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 3 ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности). Мужчину отправили в СИЗО.