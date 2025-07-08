В Хабаровском крае задержали подозреваемую в поджоге релейных шкафов

Сотрудники Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте совместно с ФСБ задержали 19-летнюю жительницу региона, подозреваемую в поджоге релейных шкафов, сообщает пресс-служба Дальневосточной полиции.

По данным правоохранительных органов, девушка совершила поджог по указанию куратора, поступившее через один из интернет-мессенджеров, за вознаграждение в размере 35 тыс. руб. Подозреваемая приехала в район станции Красная Речка в Хабаровском крае, где находились два релейных шкафа, залила через вентиляционное отверстие шкафов бензин с пенопластом и подожгла их. Свои действия девушка снимала на видео.

Девушка арестована по уголовному делу по ч. 1 ст 205 Уголовного кодекса (террористический акт). Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

На кадрах, которые показала полиция, обвиняемая говорит, что куратор шантажировал ее предоставлением информации о ней в правоохранительные органы.

В начале июня управление ФСБ по Приморскому краю предотвратило попытку диверсии на участке Дальневосточной железной дороги. По информации спецслужбы, двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение, попытались пождечь железнодорожные релейные шкафы. Против них возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса (диверсия, совершенная группой лиц или по предварительному сговору; от 12 до 20 лет лишения свободы).