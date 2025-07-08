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Правительство одобрило запрет на автоматическое продление онлайн-подписок

Кабмин одобрил поправки в закон «О защите прав потребителей», призванные уберечь пользователей от несанкционированных списаний при оплате онлайн-подписок, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Соответствующий законопроект 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Так, клиенты любого сервиса с ежемесячной оплатой получат право блокировать списания со своей банковской карты после ее удаления из личного кабинета. Поставщики услуг, в свою очередь, будут обязаны предоставить такую возможность. Новые нормы также упростят процедуру отказа от подписок — закон детально пропишет механизм расторжения договора и остановки периодических платежей, отмечается в публикации.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

При этом нормы не распространяются на предоставление дополнительных услуг, связанных с мобильной связью.

Один из авторов законопроекта член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин отметил, что поправки направлены на то, чтобы цифровые сервисы в полном объеме уведомляли подписчиков о предоставляемых услугах, сроках оплаты и способах расторжения договора.

Законопроект был внесен в Госдуму летом 2023 года группой депутатов, после чего дорабатывался с учетом замечаний правительства. В сентябре 2024 года документ приняли в первом чтении. В случае одобрения поправки приобретут юридическую силу с 1 сентября 2025 года.

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Евгений Вахляев
Защита прав потребителей правительство онлайн-сервисы
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