CNN рассказал, что число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 80

Число погибших в Техасе из-за наводнения выросло до 80, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.

Среди погибших по меньшей мере 28 детей в округе Керр, из которых 10 девочек и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic числятся пропавшими без вести.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Сначала ABC News сообщал о 24 погибших и 23 пропавших без вести из детского лагеря. Утром 6 июня окружной шериф Ларри Лейт сообщил, что число пострадавших возросло до 43, среди них 15 детей.