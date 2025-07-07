CNN рассказал, что число погибших из-за наводнения в Техасе выросло до 80
Число погибших в Техасе из-за наводнения выросло до 80, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица.
Среди погибших по меньшей мере 28 детей в округе Керр, из которых 10 девочек и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic числятся пропавшими без вести.
Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Сначала ABC News сообщал о 24 погибших и 23 пропавших без вести из детского лагеря. Утром 6 июня окружной шериф Ларри Лейт сообщил, что число пострадавших возросло до 43, среди них 15 детей.
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