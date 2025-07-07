Суд лишил приговоренного к 17 годам экс-замглавы Генштаба звания

Халил Арсланов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

235-й Гарнизонный военный суд лишил звания генерал-полковника осужденного на 17 лет за мошенничество бывшего замглавы Генштаба вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 млн руб.», — сообщили агентству в суде.

Дело в отношении Арсланова было возбуждено по ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. 7 июля суд признал его виновным и приговорил к 17 годам в колонии строгого режима. Прокуратура запрашивала для экс-замглавы Генштаба 19 лет лишения свободы.

Cуд также лишил Арсланова государственных наград.

Согласно материалам суда, Арсланов, занимая должность начальника Главного управления связи вооруженных сил, похитил 6,7 млрд руб. при поставках портативных радиостанций и утвердил документы с завышенной стоимостью, передает «РИА Новости».

Экс-замглавы Генштаба назвал обвинения «надуманными», заявив, что рыночной стоимости на радиостанции не существует, так как они поставляются только для нужд военных.

Кроме Арсланова по делу проходят экс-глава управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и получили наказание на срок семь и шесть лет лишения свободы соответственно.

Обвинение в мошенничестве Арсланову было предъявлено в октябре 2019 года. С февраля 2020-го он находился под арестом.