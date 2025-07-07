Дума назвала дату рассмотрения Никитина на пост главы Минтранса

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Кандидатура Андрея Никитина на должность главы Минтранспорта будет рассмотрена 8 июля на пленарном заседании, сообщила пресс-служба Госдумы.

В соответствии с регламентом Госдумы председатель нижней палаты Вячеслав Володин информировал депутатов о внесении премьером Михаилом Мишустиным представления по кандидатуре Никитина на должность министра транспорта.

Поступившие документы спикер Госдумы направил в Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Профильный комитет по итогам рассмотрения представленной кандидатуры внесет проект постановления на Совет Госдумы.

«Встречи Андрея Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня (7 июля. — РБК)», — сообщил Володин.

По итогам рассмотрения кандидатуры Никитина профильный комитет внесет проект постановления на Совет Госдумы, который состоится перед пленарным заседанием во вторник.

Согласно регламенту Госдумы, парламент рассматривает представленную главой правительства кандидатуру на должность федерального министра в течение семи дней со дня внесения соответствующего представления.

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