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Политика ,  
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«Единая Россия» выдвинула на выборы губернатора Курской области Хинштейна

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Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Врио главы Курской области Александра Хинштейна выдвинули кандидатом от политической партии «Единая Россия» на предстоящие выборы губернатора региона, сообщает «РИА Новости».

Решение приняли на конференции курского регионального политического совета. Из 227 участников собрания 226 проголосовали «за».

Хинштейн уже подал документы в избирком.

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11 июня 2025 года в Курской области началась избирательная кампания по выборам губернатора области. Досрочные выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября.

Хинштейн занимает должность временно исполняющего обязанности губернатора области с 5 декабря 2024 года. В 2016–2018 годах он работал советником директора Росгвардии. С 2018 года был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Александр Хинштейн Курская область Единая Россия губернаторские выборы
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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