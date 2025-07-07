Чиновник Минтранса умер в здании министерства после совещания

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В Москве скончался заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

«Не криминал, предварительно, сердце», — сказал собеседник.

Как сообщает SHOT, Корнейчук скончался на рабочем месте, в здании на Старой Басманной. Чиновник резко поднялся во время совещания и упал.

В этот же день, 7 июля, тело бывшего главы Минтранспорта Романа Старовойта с огнестрельным ранением нашли в Одинцово.

На месте гибели экс-министра был найден наградной пистолет, врученный ему в 2023 году занимавшим на тот момент пост главы регионального УМВД Виктором Косаревым.

По основной версии СК, Старовойт совершил самоубийство. О том, что экс-министр покончил с собой, сообщил также РБК источник, близкий к администрации президента.

Старовойт проработал на посту главы Минтранса около года — его назначили в мае 2024 года. С 2019 по 2024 год он был главой Курской области.

Утром 7 июля президент Владимир Путин отправил Старовойта в отставку с поста главы Минтранспорта. На его место исполняющим обязанности назначили бывшего замминистра и экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина.