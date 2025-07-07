Хинштейн назвал причину взрыва в курской высотке

Фото: gubernator_46 / Telegram

Утечка бытового газа стала причиной взрыва в многоэтажном здании на улице Марата в Курске днем 7 июля, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в доме обрушилась часть стены и балкон, один человек пострадал.

«По предварительной информации, пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в жилом комплексе по адресу: улица Марата, 21. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Они оцепили территорию вокруг.

В здании рядом — на улице Марата, 27 — расположен Курский областной суд. В пресс-службе суда уточнили, что взрыв в соседнем доме произошел в 16:15 мск «внутри недвижимого имущества, и он не связан с прилетом в стену дома летательных аппаратов и их возможных частей».

«Никто из сотрудников Курского областного суда не пострадал, равно как и принадлежащее работникам суда имущество», — добавили в пресс-службе.