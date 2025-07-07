Старовойт покончил с собой в автомобиле в подмосковном Одинцово
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство в подмосковном Одинцово, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — заявила Петренко.
По ее словам, основная версия гибели Старовойта — самоубийство.
Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса. На его место назначили бывшего заместителя министра и бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Старовойт проработал на посту главы Минтранса около года — его назначили в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области — с 2019 по 2024 год. Комментируя отставку Старовойта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что она не связана с утратой доверия.
Преемником Старовойта на посту главы Курской области стал его бывший первый заместитель, глава правительства региона Алексей Смирнов. Его задержали в апреле по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.
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