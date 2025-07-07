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Самоубийство Старовойта ,  
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Старовойт покончил с собой в автомобиле в подмосковном Одинцово

Сюжет
Самоубийство Старовойта
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт совершил самоубийство в подмосковном Одинцово, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — заявила Петренко.

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Политика
Роман&nbsp;Старовойт (слева)

По ее словам, основная версия гибели Старовойта — самоубийство.

Ранее в понедельник Старовойта освободили от должности главы Минтранса. На его место назначили бывшего заместителя министра и бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Старовойт проработал на посту главы Минтранса около года — его назначили в мае 2024 года. До этого он был губернатором Курской области — с 2019 по 2024 год. Комментируя отставку Старовойта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что она не связана с утратой доверия.

Преемником Старовойта на посту главы Курской области стал его бывший первый заместитель, глава правительства региона Алексей Смирнов. Его задержали в апреле по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

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Минтранс Роман Старовойт Следственный комитет Россия происшествия
Роман Старовойт фото
Роман Старовойт
политик, бывший министр транспорта России
20 января 1972 года
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