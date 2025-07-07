Йонсон допустил открытие в Швеции украинского производства оружия
Швеция рассматривает возможность заключения соглашения с Украиной о совместном производстве вооружения, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в письменном комментарии местному изданию Dagens Nyheter.
По его словам, Стокгольм изучает разные форматы расширения сотрудничества с Киевом и заинтересован в заключении соглашений, аналогичных тем, что заключила Украина и Дания.
«Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поощряет шведские оборонные компании обосноваться на Украине», — сообщил он.
4 июля 2025 года Украина заключила соглашение о совместном с Данией производстве вооружения на территории европейского государства.
Дания станет первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
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