Йонсон допустил открытие в Швеции украинского производства оружия

Пол Йонсон: Швеция может заключить соглашение с Украиной о производстве оружия

Пол Йонсон (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Швеция рассматривает возможность заключения соглашения с Украиной о совместном производстве вооружения, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в письменном комментарии местному изданию Dagens Nyheter.

По его словам, Стокгольм изучает разные форматы расширения сотрудничества с Киевом и заинтересован в заключении соглашений, аналогичных тем, что заключила Украина и Дания.

«Подобные соглашения явно интересны для Швеции. Правительство хочет углубить оборонно-промышленное сотрудничество с Украиной и также поощряет шведские оборонные компании обосноваться на Украине», — сообщил он.

4 июля 2025 года Украина заключила соглашение о совместном с Данией производстве вооружения на территории европейского государства.

Дания станет первой страной, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставок в украинскую армию, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.