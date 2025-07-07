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Политика ,  
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Польша начала спецоперацию на границе с Германией из-за потока мигрантов

Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польская армия проводит специальную операцию «Безопасный Запад» на границе с Германией, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

«Началась операция «Безопасный Запад» — польская армия поддерживает пограничников и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем действия на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье». <...> Усиливаем безопасность — решительно реагируем на миграционные угрозы», — говорится в сообщении.

Польша и Германия поспорили о пограничной политике
Политика
Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

В военной операции на границе с ФРГ задействованы 5 тыс. солдат.

Польша 7 июля ввела на 30 дней временный пограничный контроль с Германией и Литвой. На границе с Литвой за ночь проверили 620 человек и 400 автомобилей, задержали первых нелегальных мигрантов, пишет Radio ZET.

Пограничная служба сообщила, что ночью был задержан курьер, гражданин Эстонии, пытавшийся переправить в Польшу нелегальных мигрантов, которые могли быть гражданами Афганистана. «Мероприятия продолжаются», — отметило ведомство в X.

Ранее The Washington Post сообщила, что Польша и Германия вступили в «обостряющийся спор о пограничной политике», который препятствует свободному передвижению в Европе. На это указывают меры особого контроля, принятые обеими странами.

В сентябре 2024 года Германия на шесть месяцев ввела временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. Тогда Польша обвинила Германию во враждебном шаге и пообещала ответить на ужесточение контроля на границе, поскольку «друзья и соседи так не поступают».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, придя к власти в мае этого года, начал реализовывать ряд жестких мер по борьбе с нелегалами. В их числе — введение постоянного контроля на границах.

В ответ Польша объявила о введении пограничного контроля с Германией. «Причина этого решения — общая проблема, которая есть у нас, как и у Литвы, Польши, Европейского союза, — это борьба с нелегальной миграцией», — заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк и добавил, что Варшава может отменить контроль на границе с Германией, если Берлин примет аналогичное решение.

В 1995 году Европа начала отменять пограничный контроль между странами ЕС, однако при определенных обстоятельствах страны могут его восстановить. Некоторые сделали это во время пандемии коронавируса и после притока мигрантов, начавшегося в 2015 году.

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Теги
Полина Минаева
Операция Польша Германия мигранты Литва
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