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Политика ,  
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Польша и Германия поспорили о пограничной политике

The Washington Post: Польша и Германия поспорили о пограничной политике
Польша и Германия начали спор о пограничной политике, на это указывают меры контроля на границе. Берлин ужесточил контроль в мае, после того как к власти пришел Мерц. В Польше ответные меры начнут действовать с 7 июля
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Польша и Германия вступили в «обостряющийся спор о пограничной политике», который препятствует свободному передвижению в Европе. Об этом пишет The Washington Post.

На это указывают меры особого контроля, принятые обеими странами.

В сентябре 2024 года Германия на шесть месяцев ввела временный контроль на всех сухопутных границах, а также активизировала высылку беженцев. Это решение было связано с общественным недовольством миграционной политикой правительства.Тогда Польша обвинила Германию во враждебном шаге и пообещала ответить на ужесточения контроля на границе, поскольку «друзья и соседи так не поступают».

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц, который в своей предвыборной кампании сделал ставку на борьбу с миграционным кризисом, начал реализовывать ряд жестких мер по борьбе с нелегалами вскоре после того, как пришел к власти в мае этого года. В их числе — введение постоянного контроля на границах. Просителей убежища начали разворачивать на границах.

Польша обвинила Германию во враждебном шаге из-за решения по границам
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Недавно Германия впервые за долгие годы перестала быть лидером по количеству заявлений о предоставлении убежища в Евросоюзе. Об этом в июле сообщила газета Welt am Sonntag. Однако страна все равно вошла в тройку самых востребованных — наряду с Францией и Испанией.

С понедельника, 7 июля, Польша введет пограничный контроль с Германией в ответ на ужесточение немецкого контроля в начале мая.

«Причина этого решения — общая проблема, которая есть у нас, как и у Литвы, Польши, Европейского союза, — это борьба с нелегальной миграцией», — заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк и добавил, что Варшава может отменить контроль на границе с Германией, если Берлин примет аналогичное решение.

В 1995 году Европа начала отменять пограничный контроль между странами ЕС, однако при определенных обстоятельствах страны могут его восстановить. Некоторые сделали это во время пандемии коронавируса и после притока мигрантов, начавшегося в 2015 году.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Польша Германия пограничный контроль Европа
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