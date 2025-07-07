Красноярский дежурный по станции выиграл ₽10 млн в лотерею

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Дежурный по станции из Красноярского края выиграл 10 млн руб. в лотерее «Супер 8», купив четыре билета в приложении, сообщила РБК пресс-служба оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

По словам победителя лотереи Александра, он всерьез не ждал выигрыша и решил попытать удачу. «Я постоянно читаю истории победителей: про то, как участники покупают билеты на оставшиеся деньги и выигрывают крупные суммы. Я также купил плюсиком четыре билета на последние 2 тыс. руб.», — рассказал он.

Риск полностью оправдался, и один из билетов оказался выигрышным. Мужчина перепроверил информацию на сайте и, убедившись, поделился новостью с супругой.

Александр рассказал, что за несколько дней до тиража завел домашнее животное. «Много счастливых совпадений стало с тех пор, как появилась эта собака», — отметил он.

По словам мужчины, выигранные деньги он потратит на квартиру, машину и на ремонт. «У меня есть маленький ребенок, хочу ему сразу купить квартиру. Еще машину поменять и сделать хороший ремонт», — поделился мужчина. Он также пожелал удачи другим участникам лотереи.

Более четверти совершеннолетних россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею, следует из результатов совместного исследования холдинга «Ромир» и «Национальной лотереи». Наибольшую активность в лотереях проявляют россияне в возрастной группе 45–59 лет.

Только 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь, говорится в результатах исследования. Каждый пятый (21%) рассматривает участие в ней как развлечение и не испытывает каких-либо серьезных ожиданий.