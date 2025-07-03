В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В Челябинской области мужчина выиграл 100 млн руб. в тираже № 143 лотереи «Мечталлион», сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Его жена рассказала, что накануне перед выигрышем мужа ей приснился сон про рыжего паука.

Мужчина работает на заводе, его зовут Роман, он многодетный отец. Роман рассказал, что обычно берет пачку билетов по 50 штук. «Пришел в почтовое отделение, а там продается только наборами по 10 билетов. Я уже думал не брать, но сотрудница все равно уговорила поучаствовать». Продавец подобрала для Романа 50 билетов: «Получилось как пачка, и я решил купить их», — рассказал он. Мужчина рассказал, что играет в лотереях четыре года.

О выигрыше он узнал, когда стал проверять билеты. «Сканирую очередной и вижу — выигрыш 100 млн руб. Я раза четыре перепроверил. Даже посмотрел шоу «Мечталлион», когда был розыгрыш, — в итоге все сошлось», — добавил победитель. Супруги рассказали, что на выигранные деньги купят квартиру, так как сейчас живут в общежитии.

Последний раз миллионные суммы в лотерее разыграли в начале июня. Тогда 18 россиян стали обладателями призов в размере 1 млн руб. «Всего в тираже выигрышными стали 181 428 билетов на сумму 37 706 880 руб.», — говорилось в сообщении лотереи.