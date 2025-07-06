Стала известна страна, которая примет саммит БРИКС в 2026 году
В 2026 году саммит БРИКС пройдет в Индии, следует из декларации саммита в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», — указано в документе (цитата по ТАСС).
Индия уже принимала саммиты БРИКС в 2012, 2016 и 2021 годах.
Нынешний саммит организации проходит 6–7 июля в Бразилии. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин принял участие в саммите по видеосвязи.
Также не будет на саммите китайского лидера Си Цзиньпина. Его, как и Путина, заменит глава МИДа — Ли Цян. На таком же уровне представлены и несколько других государств, в том числе Иран.
В 2024 году саммит БРИКС прошел 22–24 октября в Казани.
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