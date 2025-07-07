«Ъ» узнал о миллиардном ущербе авиакомпаниям из-за сбоев в расписании

Ущерб авиакомпаниям из-за массовых задержек и переносов рейсов 5–6 июля может достигать около 20 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и источники в авиакомпаниях.

Так, например, предварительно, от отмены рейсов Boeing 737–800 авиакомпания может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления, подсчитал основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. В эту сумму входят издержки авиакомпании на аэропортовые услуги по усредненным тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученная выручка.

Как уточнил Патраков, стоимость задержки рейса B737 более чем на 15 минут обходится примерно в 1,5 млн руб., без учета расходов на обслуживание пассажиров.

Только за 5 июля отмены рейсов в Пулково, Шереметьево и Стригино (Нижний Новгород) обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд руб. По данным источника в одной компании, уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 млн руб. на четыре часа.

Таким образом, объем дополнительных расходов по всей стране может достигать в среднем 20 млрд руб., оценил эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.

Временные ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. Так ночью 7 июля свою работу приостанавливала воздушная гавонь Саратова, ограничения сняли в 2:00 мск.

До этого, с 17:00 мск 6 июля был закрыт аэропорт Пулково. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся. Полеты возобновили примерно в 1:23 мск.

По данным Минтранса, на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино были отменены 171, 90 и 26 рейсов, задержаны более чем на два часа — 56, 37 и 13 рейсов соответственно. Оценок по другим аэропортам, где вводились временные ограничения, пока нет.